Bund zahlt "Sprach-Kitas" bis nächsten Sommer weiter

08.11.2022 22:45 Uhr

Berlin: Das Bundesfamilienministerium will das Förderprogramm "Sprach-Kitas" nun doch bis zum Sommer nächsten Jahres weiterfinanzieren. Das teilte Bundesfamilienministerin Paus mit. Ursprünglich sollte das Programm für Sprachbildung und Beratung in Kindertagesstätten zum Jahresende auslaufen. Das hatten unter anderem mehrere Bundesländer und Kita-Träger heftig kritisiert. Paus rief die Länder dazu auf, das halbe Jahr zu nutzen, um eine eigene Finanzierung von Sprachförderung in den Kitas dauerhaft zu etablieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.11.2022 22:45 Uhr