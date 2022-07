Bund zahlt laut Söder 80 Millionen Euro für G7-Gipfel in Bayern

Das Wetter in Bayern: Vereinzelt kräftige Gewitter

Das Wetter in Bayern: Auch am Abend viel Sonne und noch sehr warm. Örtlich kräftige Gewitter. In der Nacht von Westen her vereinzelt weitere Gewitter oder auch Regen. Tiefstwerte um 18 Grad. Auch in den kommenden Tagen meist freundlich. Örtlich wieder Gewitter, vor allem morgen und am Samstag. Nicht mehr ganz so heiß.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2022 18:00 Uhr