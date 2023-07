Bund will konkrete Maßnahmen gegen Klimawandel vorschreiben

Kurzmeldung ein/ausklappen Mediensatrire "Succession" erhält 27 Emmy-Nominierungen

Los Angeles: Die Mediensatire "Succession" geht als Favorit ins Rennen um den begehrten US-Fernsehpreis Emmy. Die vierte Staffel der Serie erhielt 27 Nominierungen, an zweiter Stelle folgt die Videospiel-Adaption "The Last of Us" mit 24 Nominierungen. In der Kategorie beste Schauspieler sind Stars wie Jeff Bridges, Daniel Radcliffe und Elisabeth Moss nominiert. Die Emmys sollen am 18. September verliehen werden. Verhindern könnte das allerdings der aktuelle Streik der Drehbuch-Autoren. Zudem droht nun auch ein Ausstand der Schauspieler. Deren Gewerkschaft konnte sich mit den großen Filmstudios nicht auf neue Verträge einigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2023 11:00 Uhr