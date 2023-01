Bund will Schuldnerberatung für Senioren ausbauen

Nachrichtenarchiv - 10.01.2023 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will die Schuldnerberatung für Senioren verbessern. Bundesverbraucherschutzministerin Lemke übergab der Diakonie dafür einen Förderscheck in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro. Mit diesem Geld soll die Diakonie - als Träger der Schuldnerberatungen - zusammen mit Wohlfahrtsverbänden bis Ende 2025 ein entsprechendes Konzept entwickeln. Ziel sei, so hieß es, eine Beratung der betroffenen Senioren vor Ort - also etwa bei ihnen zuhause, in Senioren-Treffpunkten oder Altenheimen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2023 13:00 Uhr