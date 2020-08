Bund will Schienenprojekte und andere Bauvorhaben beschleunigen

Nachrichtenarchiv - 12.08.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Modernisierung von Bahnstrecken soll künftig ohne aufwendige Umweltprüfungen möglich sein. Das will die Bundesregierung mit ihrem heute beschlossenen Gesetzentwurf erreichen. Auch der Bau von Mobilfunkmasten oder Windrädern soll nach dem Willen der Regierung schneller vorangehen. Deshalb werden Gerichtsverfahren verkürzt. Widersprüche sollen künftig keine aufschiebende Wirkung mehr haben, so dass früher mit den Arbeiten begonnen werden kann. Daneben hat das Bundeskabinett einheitliche Regeln für die Messung der Grundwasser-Qualität beschlossen. Sie sind für Landwirte wichtig, weil in besonders belasteten Gebieten die Höchstmenge an Düngemitteln um 20 Prozent gesenkt werden muss.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2020 13:00 Uhr