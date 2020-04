Bund will offenbar Kontaktbeschränkungen verlängern

Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundeskanzlerin und die 16 Länder-Regierungschefs dürften sich bei ihrer gerade laufenden Telefonkonferenz auf eine Verlängerung der Kontaktbeschränkungen um zwei Wochen verständigen. Die Nachrichtenagentur Reuters und die Deutsche Presse-Agentur zitieren aus dem Plan des sogenannten Corona-Kabinetts, laut dem die im März zunächst bis zum 19. April getroffenen Verfügungen nun bis zum 3. Mai gelten sollen. Die Bürger müssen also weiterhin anderthalb Meter Abstand zueinander halten. Längere Reisen sollen ebenso unterbleiben wie Tagesausflüge. - Laut dem Papier werden allerdings Lockerungen vereinbart, etwa für Geschäfte bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche sowie für Autohäuser, Fahrradläden und Buchhandlungen. Diese müssten allerdings - neben Hygiene-Auflagen - in der Lage sein, den Zutritt zu steuern und zu verhindern, dass sich Warteschlangen bilden. Friseure sollen sich auf eine Öffnung ab dem 4. Mai vorbereiten, heißt es in den Meldungen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2020 15:00 Uhr