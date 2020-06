Bund will nach Wirecard-Skandal Vertrag mit Prüfern kündigen

Heil will Werkverträge noch in diesem Jahr verbieten

Berlin: Arbeitsminister Heil will Werkverträge in der Fleischindustrie so schnell wie möglich verbieten lassen. Noch im Juli soll der Gesetzentwurf dafür fertig sein und könne noch in diesem Jahr in Kraft treten, sagte Heil der Welt am Sonntag. Der Skandal um die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie beschädige auch Deutschlands Ruf. Seinen Worten nach gibt es in Europa erhebliche Diskussionen darüber, wie schlecht Deutschland mit rumänischen und bulgarischen Landsleuten umgeht. Das müsse man dringend ändern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2020 11:00 Uhr