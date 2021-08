Bund will mit Ländern Corona-Kurs für den Herbst festlegen

Bundesregierung hält an Abschiebungen nach Afghanistan fest

Berlin: Das Bundesinnenministerium will den gestern abgesagten Abschiebeflug nach Afghanistan bald nachholen. Ein Sprecher hat in diesem Zusammenhang das Wort "zeitnah" benutzt. Er bestätigte, dass sechs afghanische Männer von München aus starten sollten. Vor dem Abflug wurden aber Detonationen in Kabul gemeldet. Es sei unklar gewesen, ob die Übernahme der Männer reibungslos funktioniert hätte. Sie wurden zurück in Haft gebracht. Die afghanische Regierung hatte die EU schon im vergangenen Monat um einen generellen Abschiebestopp gebeten, wegen der unsicheren Lage im Land. Diese Bitte stehe nach wie vor im Raum, so der Sprecher des Innenministeriums. Die Bundesregierung will vor allem Straftäter weiter abschieben.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 04.08.2021 18:00 Uhr