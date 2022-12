Bund will mehr Behinderte in Arbeit bringen

Nachrichtenarchiv - 21.12.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will Menschen mit schwerer Behinderung besser in den Arbeitsmarkt integrieren. Dazu hat das Kabinett einen Gesetzentwurf beschlossen. Dieser sieht vor, dass Firmen höhere Abgaben zahlen sollen, wenn sie keine Menschen mit Behinderung beschäftigen, obwohl sie dazu verpflichtet sind. Außerdem hat das Kabinett Eckpunkte für eine Ernährungsstrategie auf den Weg gebracht. Demnach soll es in Kitas, Mensen und Kantinen künftig weniger Zucker, Fett und Salz und mehr Obst und Gemüse aus regionalem Anbau geben. Und wer eine Geldstrafe etwa wegen Schwarzfahrens nicht zahlen kann oder will, soll künftig nur noch halb so lang ins Gefängnis wie bisher. Auch das hat das Kabinett beschlossen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2022 16:00 Uhr