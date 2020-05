Bund will Ländern weitgehend freie Hand lassen

Nachrichtenarchiv - 06.05.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bei dem heutigen Gespräch mit den Ministerpräsidenten will Merkel offenbar umfangreiche Corona-Lockerungen vereinbaren. Das berichtet die Deutsche Presse Agentur und beruft sich auf die Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen. So sollen zum Beispiel alle Geschäfte unabhängig von der Größe wieder öffnen dürfen und alle Schüler bis zu den Sommerferien nach und nach wieder an die Schulen zurückkehren. Zudem plane der Bund, die Verantwortung für weitere Lockerungen den Ländern zu überlassen. Im Profifußball soll offenbar grünes Licht dafür gegeben werden, dass in der 1. und 2. Bundesliga wieder gespielt werden kann. Dem müsse eine zweiwöchige Quarantäne vorausgehen - gegebenenfalls in Form eines Trainingslagers, heißt es. Als voraussichtlicher Termin für den Beginn der Geisterspiele gilt der 15. oder der 21. Mai.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2020 06:00 Uhr