Bund will Kontaktbeschränkungen etwas lockern

Nachrichtenarchiv - 25.05.2020 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundeskanzleramt will die Corona-Kontaktbeschränkungen bis zum 5. Juli verlängern, dabei aber auch weitere Lockerungen ermöglichen. Das steht in der Beschlussvorschlage für die Gespräche mit den Ländern, die zur Stunde stattfinden. Danach dürfen sich künftig bis zu zehn Menschen treffen. Die Abstandsregeln von mindestens 1 Meter 50 gelten weiter, in Räumen soll auch regelmäßig gelüftet werden. Bisher dürfen sich nur Leute aus zwei verschiedenen Haushalten treffen. Nach den jetzt diskutierten Plänen soll es für Aufenthalte in der Öffentlichkeit nur noch dort Beschränkungen geben, wo die Entwicklung der Infektionszahlen das notwendig macht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.05.2020 13:45 Uhr