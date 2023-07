Bund will konkrete Maßnahmen gegen Klimawandel vorschreiben

Meldungsarchiv - 13.07.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Bundesregierung will auf allen staatlichen Ebenen konkrete Pläne zur Abmilderung der Folgen des Klimawandels vorschreiben. Das Kabinett billigte dazu Regierungsvertretern zufolge einen entsprechenden Gesetzentwurf von Umweltministerin Lemke. Es gebe heute bereits enorme Schäden, sagte die Grünen-Politikerin. "Hitze und Dürre, Starkregen und Hochwasser - Wetterextreme werden in Zukunft häufiger und zwingen uns zur Vorsorge und Anpassung an die Folgen der Klimakrise." Dafür solle nun ein verbindlicher Rahmen geschaffen werden mit dem Ziel, solche Schäden abzumildern. Experten erwarten eine deutliche Häufung von Wetter-Extremen wie Hitzewellen und Starkregen. Die Wahrscheinlichkeit wachse mit dem anhaltenden Klimawandel, sagte der Meteorologe Hoffmann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung dem RBB. Darauf müssten sich Gesellschaft und Politik besser vorbereiten, forderte der Experte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2023 12:00 Uhr