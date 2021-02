Bund will Jugendprojekte mit einer Million Euro fördern

Nachrichtenarchiv - 02.02.2021 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundesfamilienministerium will Modellprojekte von Jugendlichen in der Corona-Pandemie mit bis zu einer Million Euro fördern. So ist am 19. und 20. Februar ein "Hackathon" geplant: Dabei sollen etliche Teams gemeinsam im Internet Konzepte für verschiedene Probleme erarbeiten. Für die Online-Teilnahme werden insgesamt 500 Personen zugelassen. Zehn Vorhaben sollen dann mit jeweils bis zu 100.000 Euro unterstützt werden. Teilnehmen können Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 12 bis 27 Jahren. Anmeldeschluss ist am 15. Februar.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.02.2021 13:15 Uhr