Bund will Großveranstaltungen bis Jahresende verbieten

Jugendlicher nach Schüssen bei Protest in Kenosha unter Mordverdacht

Kenosha: Am Rande einer Demonstration gegen Rassismus und Polizeigewalt sind in der US-Stadt Kenosha in Wisconsin zwei Menschen erschossen worden. Als Tatverdächtiger wurde ein 17-jähriger Weißer festgenommen. Er steht unter Mordverdacht, wie die Polizei mitteilte. Möglicherweise gehörte er einer Bürgerwehr an. Seit Tagen kommt es in Kenosha zu Auseinandersetzungen, nachdem Polizisten auf den 29-jährigen Afroamerikaner Jacob Blake geschossen hatten. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Nach Angaben des Generalstaatsanwalts hatte Blake ein Messer in seinem Auto. Andere Waffen wurden nicht gefunden. Der Protest gegen Polizeigewalt hat auch Auswirkungen auf die Basketball-Profiliga NBA. Das aus Wisconsin stammende Team Milwaukee Bucks trat in einen Spiel-Boykott. Die NBA sagte daraufhin drei Partien ab. Auch in anderen Sportarten finden geplante Spiele nicht statt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.08.2020 02:00 Uhr