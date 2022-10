Bund will Gas- und Fernwärmekunden im Dezember entlasten

Scholz nimmt Griechenland gegen türkische Drohungen in Schutz

Athen: Bundeskanzler Scholz hat Griechenland gegen türkische Drohungen in Schutz genommen. Im Streit um griechische Inseln in der Ägäis sei es nicht akzeptabel, wenn ein Nato-Partner die Souveränität eines anderen in Frage stelle, sagte der Kanzler im Interview mit einer griechischen Zeitung. Nach seinen Worten gilt dies auch für mehr oder weniger verschlüsselte militärische Drohungen. Wenige Stunden vor seinem Antrittsbesuch in Athen bot der Kanzler eine deutsche Vermittlung an. Die Türkei erhebt Anspruch auf mehrere griechische Inseln im östlichen Mittelmeer. In dem Konflikt geht es auch um Erdgasvorkommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2022 09:00 Uhr