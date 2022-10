Bund will Gas- und Fernwärmekunden im Dezember entlasten

Nachrichtenarchiv - 27.10.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bund will Gas- und Fernwärmekunden im Dezember um einen hohen einstelligen Milliardenbetrag entlasten. Wie aus dem Gesetzentwurf der Bundesregierung hervorgeht, soll insgesamt ein Zwölftel des Jahresverbrauchs übernommen werden. Anders als von den Ländern gefordert, soll es aber bei dieser einmaligen Übernahme der Abschlagszahlung bleiben, bis dann ab März die Gaspreisbremse greift. Wie aus dem Entwurf außerdem hervorgeht, soll es bei Holzpellet- oder Öl-Heizungen keine Unterstützung geben. In der Praxis können die Versorger im Dezember auf eine Rechnung verzichten oder das Geld einen Monat später zurücküberweisen. Das Kabinett will das Gesetz am kommenden Mittwoch beschließen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2022 09:00 Uhr