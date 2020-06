Bund will digitales Einchecken in Hotels ermöglichen

Nachrichtenarchiv - 17.06.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Hotel- und Pensionsgäste können in Zukunft digital einchecken. Das haben Bundesinnenminister Seehofer und Wirtschaftsminister Altmaier angekündigt. Wer das Zimmer per Kreditkarte bezahlt oder reserviert, muss an der Rezeption keinen Papier-Meldeschein mehr ausfüllen. Altmaier betonte, mit dem neuen Meldeverfahren würden unnötige Kontakte zwischen Personal und Reisenden in Coronazeiten vermieden, damit werde Hotels die Wiedereröffnung erleichtert. Laut Seehofer spart das Verfahren außerdem Zeit und Geld.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2020 15:00 Uhr