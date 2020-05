Bund will Corona-Lockerungen von Infektions-Obergrenze abhängig machen

Nachrichtenarchiv - 06.05.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Über den weiteren Lockerungs-Kurs beraten heute Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder. Der Bund besteht offenbar darauf, dass es eine Obergrenze für Neuinfektionen gibt. Wenn diese überschritten wird, sollen die Schutzmaßnahmen wieder verschärft werden, heißt es in einer Beschlussvorlage für das heutige Gespräch. Demnach soll die Obergrenze bei 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen liegen. Grundsätzlich will der Bund die Verantwortung für Corona-Lockerungen aber weitgehend den Ländern überlassen. Der Städte- und Gemeindebund unterstützt ein regional unterschiedliches Vorgehen. Hauptgeschäftsführer Landsberg hat der "Rheinischen Post" gesagt, das unterschiedliche Tempo spiegele in weiten Teilen die unterschiedliche Infektionslage wider.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2020 08:00 Uhr