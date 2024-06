Bund will Anbieter preiswerter Mietwohnungen steuerlich entlasten

Berlin: Das Bundeskabinett hat dem Entwurf für ein Jahressteuergesetz zugestimmt. Finanzminister Lindner erklärte, es sehe Steuererleichterungen für Vermieter vor, die Wohnraum an hilfsbedürftige Menschen vergünstigt bereitstellen. Dies sei ein Baustein für mehr bezahlbaren Wohnraum. Arbeitgeberangebote wie Jobticket und Carsharing sollen künftig über ein Mobilitätsbudget vereinfacht versteuert werden. Lindner kündigte zudem ein zweites Jahressteuergesetz an, das die kalte Progression bekämpfen soll. Der Steuertarif soll an die Inflation angepasst werden. Dies sei bei Sozialleistungen gängige Praxis und müsse auch für Steuerzahler gelten. Lindner will zudem den Grundfreibetrag 2025 und 2026 erhöhen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2024 18:00 Uhr