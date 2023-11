BUND widerspricht Lindners Aussagen zum Kohleausstieg

Berlin: Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, BUND, hat den Aussagen von Bundesfinanzminister Lindner aus einem Zeitungsinterview heftig widersprochen. Den vorgezogenen Kohleausstieg bis 2030 hält BUND-Chef Bandt für unverzichtbar, um die Klimaziele zu erreichen. Lindner hatte daran Zweifel geäußert, insbesondere mit Blick auf die Kosten und Verfügbarkeit von Energie. Auch die Behauptung Lindners, die in Deutschland eingesparten CO2-Emissionen dürften dann in anderen EU-Ländern ausgestoßen werden, wies Bandt als falsch zurück. Die frei werdenden CO2-Zertifikate müssten vielmehr gelöscht werden. Kohlestrom, so der BUND-Chef weiter, werde durch die enorme Marktdynamik der erneuerbaren Energien schon bald nicht mehr gebraucht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2023 15:00 Uhr