Bund verspricht Ländern weitere Milliarden für Flüchtlinge

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat nach dem Ende des Treffens weitere Beschlüsse von Bund und Ländern bekanntgegeben. So will der Bund in diesem und im nächsten Jahr zusätzlich je 1,5 Milliarden Euro bereitstellen, um Länder und Kommunen bei der Versorgung ukrainischer Flüchtlinge zu unterstützen. Weitere 1,25 Milliarden Euro soll es zudem für Flüchtlinge aus anderen Ländern geben. Dies sei eine gute Verständigung, die bei der Bewältigung der Aufgaben helfe, vor denen wir alle in dieser Hinsicht stehen, so Scholz. Zudem einigten sich Bund und Länder nach seinen Worten auf das Finanzpaket zur Entlastung für die hohen Energiepreise. Scholz kündigte dabei an, das Bundeskabinett werde am 18. November über die Gas- und Strompreisbremse beraten. Niedersachsens Ministerpräsident Weil zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis der Bund-Länder-Beratungen. Es seien einige monatelang umstrittene Punkte abgeräumt worden, sagt der SPD-Politiker.

