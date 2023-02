Bund verfehlt voraussichtlich Zielmarke bei Brückensanierungen

Nachrichtenarchiv - 06.02.2023 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung wird in diesem Jahr weniger Brücken sanieren lassen als eigentlich geplant: Statt 400 Autobahnbrücken werden wohl nur rund 220 instand gesetzt. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Unions-Fraktion im Bundestag hervor. Gründe dafür sind laut den Grünen vor allem der Fachkräftemangel, die steigenden Baustoffpreise und eine angespannte Haushaltslage. Laut einem Bericht der Autobahn GmbH des Bundes sind in Deutschland rund 4.000 Brücken in so schlechtem Zustand, dass sie grunderneuert werden sollten. Verkehrsminister Wissing von der FDP hatte deshalb das Ziel ausgewiesen, 400 Autobahnbrücken pro Jahr zu sanieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.02.2023 18:45 Uhr