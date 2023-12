BUND untersucht Christbäume auf Pestizide

Berlin: Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland hat Christbäume auf Rückstände von Pestiziden untersuchen lassen. Bei 14 von 19 getesteten Bäumen wurden demzufolge Pflanzenschutzmittel entdeckt - von Grenzwertüberschreitungen ist aber nicht die Rede. In vier Fällen wurden Chemikalien nachgewiesen, die in der EU nicht zugelassen sind. Der BUND forderte die Behörden auf, dem nachzugehen. Um sicherzugehen, empfehlen die Umweltschützer den Kauf von Bio-Weihnachtsbäumen - oder von Bäumen aus ökologischer Waldwirtschaft. Die erkennt man am FSC-Siegel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2023 10:00 Uhr