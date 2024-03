Bund und Länder ziehen positive Bilanz der bisherigen Beschlüsse zur Asylpoliitk

Berlin: Die Länderchefs und der Bundeskanzler haben sich optimistisch über die jüngsten Entwicklungen in der Migrationspolitik gezeigt. Bundeskanzler Scholz sagte nach den gemeinsamen Beratungen, es habe die größten Fortschritte seit über 20 Jahren gegeben. Die gemeinsamen Beschlüsse vom vergangenen November seien in der Umsetzung. Auch auf EU-Ebene habe man nach fast einem Jahrzehnt eine gemeinsame Reform erzielt. Für die Ministerpräsidenten sagte der CDU-Regierungschef von Hessen, Rhein, man habe zuletzt sehr viel Geschwindigkeit in die Migrationspolitik gebracht. Allerdings gebe es vor allem in den CDU-regierten Ländern den Wunsch, weitere Forschritte zu erzielen. Konkret nannte Rhein die Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten.

