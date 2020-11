Bund und Länder wollen verschärfte Corona-Regeln beschließen

Nachrichtenarchiv - 25.11.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder reden heute erneut über bundesweit einheitliche Corona-Regeln bis Jahresende. Im Vorfeld hat Bayerns Regierungschef Söder nochmals ein länderübergreifendes Ski-Verbot über die Weihnachtsferien gefordert. Im ZDF sagte der CSU-Politiker, er könne sich beim besten Willen keine engen Skilifte, eine schöne Skihütte oder Après-Ski vorstellen. Er befürchte, dass es sonst zu einem zweiten Ischgl komme, so Söder. Österreich hatte sich gestern gegen ein solches Verbot gestemmt. Bei den Beratungen heute wird es aber eher um andere Maßnahmen gehen. Bund und Länder sind sich einig darüber, dass die Corona-Regeln bis Weihnachten noch einmal verschärft werden sollen, zum Beispiel im Einzelhandel. An den Feiertagen sollen die Kontaktbeschränkungen etwas gelockert werden - auf bis zu zehn Personen unabhängig von der Zahl der Haushalte. Streit gibt es noch darüber, ob das auch an Silvester gilt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2020 07:00 Uhr