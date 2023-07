Bund und Länder wollen sich auf Eckpunkte zu Krankenhausreform einigen

Meldungsarchiv - 10.07.2023 07:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Eine Arbeitsgruppe von Bund und Ländern will heute die Eckpunkte für eine Krankenhausreform festlegen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach und die Ressortchefs aus den Ländern treffen sich dazu gemeinsam mit Gesundheitsexperten der Koalitionsfraktionen. Die Beratungen sind ohne zeitliches Limit angesetzt, könnten sich also bis in die Abendstunden hinziehen. Basierend auf den heute erzielten Einigungen will Bundesgesundheitsminister Lauterbach im Sommer einen Gesetzentwurf erarbeiten. Zuletzt hatte er noch von mehreren Unstimmigkeiten mit den Ländern gesprochen. Lauterbach will unter anderem eine teilweise Abkehr vom System der Fallpauschalen, das die Krankenhäuser unter hohen wirtschaftlichen Druck setzt. In der Diskussion sind etwa höhere Vorhaltepauschalen für Personal und medizinsches Gerät. Außerdem soll eine stärkere medizinische Spezialisierung der Kliniken die Qualität der Behandlungen erhöhen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2023 07:00 Uhr