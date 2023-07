Bund und Länder wollen Reform der Grunderwerbssteuer

Kurzmeldung ein/ausklappen Gericht in Kempten verurteilt Klimaaktivisten zu Haft

Kempten: Im Prozess gegen Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ hat das Landgericht Kempten vier Angeklagte zu Haftstrafen verurteilt. Weil keine Bewährung zusgestanden wurde, müssen die Verurteilten zwei Monate ins Gefängnis. Ein weiterer Angeklagter wurde in dem Berufungsprozess nach Jugendstrafrecht zu 200 Stunden gemeinnütziger Arbeit und zwei Freizeitarresten verurteilt. Die Verurteilten müssen dann am Wochenende, also in der Freizeit, in eine Jugendstrafanstalt. Ob die Aktivisten die Urteile akzeptieren oder weitere Rechtsmittel einlegen werden, ist nicht bekannt. Die Aktivisten hatten sich im Mai vergangenen Jahres in Kempten auf einer Straße festgeklebt, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2023 10:00 Uhr