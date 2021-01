Bund und Länder wollen offenbar Lockdown bis Mitte Februar

Nachrichtenarchiv - 19.01.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Verlängerung des bundesweiten Lockdowns bis Mitte Februar scheint beschlossene Sache. Die Nachrichtenagenturen Reuters und dpa berichten unter Berufung auf Verhandlungsteilnehmer, dass sich Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten in ihrer gerade laufenden Video-Schalte bereits auf diesen Punkt geeinigt haben. Damit müssen unter anderem Gastronomiebetriebe, Freizeiteinrichtungen und weite Teile des Einzelhandels bis mindestens 14. Februar geschlossen bleiben. Aus einer Beschlussvorlage, die dem BR vorliegt, geht außerdem hervor, dass es eine Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken im Nahverkehr und in Geschäften geben soll; es müssen demnach aber - anders als in Bayern - keine FFP2-Masken sein. Strittig blieb bis zuletzt, wie es mit den Schulen und Kitas weitergeht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2021 16:00 Uhr