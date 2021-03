Bund und Länder wollen nach Ostern auch von Hausärzten impfen lassen

Nachrichtenarchiv - 19.03.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Damit die Impfkampagne Fahrt aufnimmt, werden nach Ostern immer mehr Arztpraxen eingebunden. Das hat der Impfgipfel von Bund und Ländern beschlossen. Wie Bundeskanzlerin Merkel soeben mitgeteilt hat, soll so schnell wie möglich mehr geimpft werden. Wöchentlich sollen die Impfzentren mindestens 2,25 Millionen Impfdosen erhalten. Für die Woche ab dem 5. April sind rund eine Million Impfdosen für die Hausärzte vorgesehen, in der letzten Aprilwoche sollen es mehr als drei Millionen sein. Einen großen Teil dieser Dosen will die Bundesregierung für Impfungen in Hotspots an den Grenzen zu Tschechien, Tirol und Frankreich einsetzen. Wie Ministerpräsident Söder mitteilte, erhält Bayern zusätzlich 100.000 Impfdosen für seine Grenzregionen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2021 19:00 Uhr