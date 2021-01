Bund und Länder wollen Lockdown bis Mitte Februar

Nachrichtenarchiv - 19.01.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder beraten gerade in einer Video-Schalte über das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Wie mehrere Agenturen übereinstimmend berichten, sind sich Bund und Länder einig, die bestehenden Beschränkungen bis Mitte Februar auszudehen. Zudem ist offenbar vorgesehen, bundesweit eine Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken im Öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften einzuführen - es müssen dem Papier zufolge aber keine FFP2-Masken sein, wie sie in Bayern seit Montag in diesen Bereichen Pflicht sind. Zudem soll der Druck auf Unternehmen erhöht werden, damit sie ihren Mitarbeitern mehr Homeoffice ermöglichen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2021 15:00 Uhr