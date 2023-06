Bund und Länder wollen Genehmigungen für Energiewende beschleunigen

Kurzmeldung ein/ausklappen Polizei sucht Zeugen der Gewalt-Tat bei Neuschwanstein

Schwangau: Die Polizei sucht Zeugen und Bildmaterial des Angriffs auf zwei Touristinnen nahe Schloss Neuschwanstein gestern. In der Folge starb in der Nacht eine der jungen Frauen im Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter ist laut dem Polizeipräsidium Kempten ein 30 Jahre alter Amerikaner. Er soll sexuelle Absichten gehabt und schließlich beide Frauen in die Pöllatschlucht unterhalb der Marienbrücke gestoßen haben. Ein Opfer starb, das andere ist schwer verletzt. Der Verdächtige konnte in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Er sitzt in Untersuchungshaft wegen Verdachts auf Mord und versuchten Mord.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2023 20:00 Uhr