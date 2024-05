Bund und Länder wollen Demokratie stärken

Berlin: Zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes wollen Bund und Länder die Demokratie in Deutschland stärken. Die Ministerpräsidenten planen einen "Sommer für Demokratie" mit Veranstaltungen im ganzen Land. Der Aufruf dazu wird laut der Funke-Mediengruppe am späten Vormittag veröffentlicht. Die Bundesregierung wiederum will auf ihrer heutigen Kabinettssitzung eine Strategie für eine offene und vielfältige Gesellschaft beschließen. Morgen vor 75 Jahren wurde das Grundgesetz verkündet. Bundespräsident Steinmeier lädt aus Anlass des Jahrestags zu einem Staatsakt, die Regierung zum Demokratiefest.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2024 08:00 Uhr