Bund und Länder wollen Corona-Ausbrüche zielgenauer bekämpfen

Neue Organisation will Produktion von Spielzeug überwachen

Nürnberg: In der Spielzeugbranche will eine neue Organisation für die Einhaltung sozialer und ökologischer Standards sorgen. Die Fair Toys Organisation will sich in einer Stunde in Nürnberg der Öffentlichkeit präsentieren und ihre Ziele vorstellen. Sie will neue Maßstäbe für die Spielzeugproduktion setzen, diese kontrollieren und ein unabhängiges Siegel etablieren. Unter den Gründungsmitgliedern der Initiative sind unter anderen Heunec, Zapf, Haba und Sigikid.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2020 10:00 Uhr