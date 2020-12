Bund und Länder wollen am Sonntag über Lockdown beraten

Nachrichtenarchiv - 11.12.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bund und Länder wollen am Sonntagvormittag über weitere Maßnahmen in der Corona-Pandemie beraten. Ab 10.00 Uhr soll es nach Informationen des BR aus Teilnehmerkreisen eine Schaltkonferenz von Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten geben. Erwartet wird eine Entscheidung über einen bundesweiten Lockdown. Einige Bundesländer haben bereits verschärfte Einschnitte in das private und öffentliche Leben beschlossen. So gelten in Baden-Würtemberg ab morgen verschärfte Bestimmungen. Sachsens Landesregierung beschloss am Abend einen harten Lockdown ab Montag, mit Schul- Kita- und Geschäftsschließungen. In Bayern sprach sich Ministerpräsident Söder dafür aus, das öffentliche Leben möglichst bald herunterzufahren. Bundesweit waren heute neue Höchststände bei Corona-Infektionen und Todeszahlen gemeldet worden.

