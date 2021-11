Bund und Länder wollen allgemeine Impfpflicht

Schnee und Glätte sorgen für Hunderte Unfälle in Bayern

München: Schnee und Glätte haben in Bayern für zahlreiche Verkehrsunfälle gesorgt. Allein in der Oberpfalz zählte die Polizei 160 Unfälle, in Niederbayern und in Schwaben waren es noch einmal so viele. Im Landkreis Straubing-Bogen kam ein Schulbus bei Schneeglätte und starkem Wind von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Graben. Die Insassen blieben unverletzt. Für Behinderungen sorgen vielerorts liegengeblieben Lastwagen. In Selb in Oberfranken geriet eine Autofahrerin auf glatter Straße in den Gegenverkehr und stieß mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Sie und der andere Autofahrer wurden schwer verletzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2021 19:00 Uhr