Bund und Länder verzeichnen Steuerplus

Nachrichtenarchiv - 21.12.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bund und Länder verzeichnen weiter steigende Steuereinnahmen. In seinem November-Bericht registriert das Bundesfinanzministerium ein Plus von 15,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahrerzeitraum - das macht knapp 55 Milliarden Euro mehr. Insgesamt liegen die Steuereinnahmen der ersten elf Monate des Jahres gut 10 Prozent über Vorjahresniveau. Für das gesamte Jahr gehen die Experten von einem Plus von gut neun Prozent aus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2021 06:00 Uhr