Bund und Länder verzeichnen Steuerplus

In zahlreichen Städten gibt es erneute Corona-Proteste

Rostock: In zahlreichen deutschen Städten haben Menschen am Abend gegen Corona-Maßnahmen und die geplante Impfpflicht protestiert. Nach Polizeiangaben beteiligten sich in Mecklenburg-Vorpommern in 20 Städten insgesamt rund 17.000 Menschen an Kundgebungen. Rund 10.000 und damit die meisten Personen kamen bei einer unerlaubten Aktion in Rostock zusammen. Es gab kleinere Rangeleien zwischen Polizei und Demonstranten, von denen viele keine Masken trugen. In Sachsen stoppte die Polizei einige unangemeldete Aufzüge - etwa in Grimma und Hoyerswerda. Auch in Sachsen-Anhalt gingen erneut Tausende auf die Straße. In Straubing zählte die Polizei gut 600 sogenannte Spaziergänger, die ihre Aktion angemeldet hatten. Es gab kleinere Gegenveranstaltungen. In Eggenfelden waren 350 Demonstranten unterwegs, deutlich weniger als erwartet. Auch hier gab es Gegenproteste.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.12.2021 02:00 Uhr