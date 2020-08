Bund und Länder verschärfen Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 27.08.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bund und Länder haben zahlreiche Maßnahmen beschlossen, um die Zahl der Corona-Infektionen wieder zu senken. Ab Anfang Oktober dürfen sich Reise-Rückkehrer aus Risikogebieten nicht mehr direkt nach ihrer Rückkehr testen lassen, sondern frühestens am fünften Tag ihrer Quarantäne. Arbeitnehmer, die in ein Land reisen, das schon vor Abfahrt als Risikogebiet galt, sollen keinen Verdienstausfall während der Quarantäne bekommen. In allen Bundesländern außer Sachsen-Anhalt wird bei Verstößen gegen die Maskenpflicht ein Bußgeld von mindestens 50 Euro fällig. In Bayern müssen aktuell bereits 250 Euro gezahlt werden. Sportveranstaltungen müssen bis mindestens Ende Oktober weiter ohne Publikum stattfinden. Damit wird auch die Bundesliga mit sogenannten Geisterspielen in die neue Spielzeit starten. Ob und unter welchen Bedingungen Fans danach wieder in die Stadien dürfen, darüber soll eine Arbeitsgruppe der Länder beraten. Ministerpräsident Söder sagte, Priorität habe, dass Schulen, Kitas und der Wirtschaftsbetrieb laufen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2020 23:00 Uhr