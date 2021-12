Bund und Länder verschärfen Corona-Auflagen für Geimpfte

Nachrichtenarchiv - 21.12.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wegen der schnellen Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus müssen in Deutschland auch Geimpfte und Genesene von der kommenden Woche an ihre privaten Kontakte reduzieren. Bund und Länder beschlossen in ihrer Videokonferenz, dass sich ab dem 28. Dezember nur noch maximal zehn Personen privat treffen dürfen. Kinder bis 14 Jahren zählen allerdings nicht dazu. Die Einschränkungen für Ungeimpfte wie etwa die 3G-Regel am Arbeitsplatz und im öffentlichen Nahverkehr sowie die 2G-Regel für Einzelhandel, Gastronomie und Kultur bleiben bestehen. Zudem beschlossen Bund und Länder die Schließung von Clubs und Diskotheken. Fußball-Spiele müssen bis auf Weiteres bundesweit ohne Zuschauer ausgetragen werden. Der bayerische Ministerpräsident Söder begrüßte die Beschlüsse. Es gebe keinen "Weihnachts-Lockdown", sagte er nach den Bund-Länder-Beratungen, aber Weihnachts-Vorsicht mache sicherlich Sinn.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2021 21:00 Uhr