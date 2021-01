Bund und Länder verlängern voraussichtlich Lockdown bis Mitte Februar

Nachrichtenarchiv - 19.01.2021 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie verlängern Bund und Länder wohl den bundesweiten Lockdown bis Mitte Februar. Wie mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Teilnehmerkreise berichten, haben sich Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder darauf in ihrer Videokonferenz geeinigt. Laut einer Beschlussvorlage, die dem BR vorliegt, ist außerdem vorgesehen, dass jeder im Öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften künftig eine medizinische Maske tragen muss - allerdings nicht zwingend eine FFP2-Maske wie in Bayern, sondern beispielsweise eine OP-Maske. Unklar ist noch, wie es mit den Schulen und den Kitas weitergeht, und ob es eine bundesweite, nächtliche Ausgangsbeschränkung geben soll. Einzelheiten wollen Bund und Länder im Anschluss an die Sitzung bekanntgeben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.01.2021 20:15 Uhr