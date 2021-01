Bund und Länder verlängern Lockdown bis Mitte Februar

Nachrichtenarchiv - 20.01.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bund und Länder haben sich bei ihren Gesprächen über den weiteren Corona-Kurs darauf verständigt, den Lockdown bis einschließlich 14. Februar zu verlängern. Bis dahin sollen auch Schulen und Kitas geschlossen bleiben. Dieser Punkt war besonders umstritten. Baden-Württemberg zum Beispiel erwägt, Grundschulen und Kitas bereits Anfang Februar wieder zu öffnen. Einige Maßnahmen werden bundesweit verschärft. So müssen künftig in Geschäften und im öffentlichen Personennahverkehr FFP2-Masken oder medizinische Masken getragen werden. In Bayern bleibt es bei der FFP2-Maskenpflicht. Strengere Regeln gibt es auch am Arbeitsplatz. Dort, wo Homeoffice möglich ist, müssen Arbeitgeber dies anbieten. Bundeskanzlerin Merkel sagte, sie hoffe, dass man die Sieben-Tages-Inzidenz bis Mitte Februar auf 50 drücken könne. Aktuell liegt der Wert laut Robert-Koch-Institut bei 124. Innerhalb eines Tages wurden knapp 16.000 Neuinfektionen an das RKI gemeldet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2021 08:00 Uhr