Bund und Länder verlängern Lockdown bis Mitte Februar

Nachrichtenarchiv - 19.01.2021 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Alle bisher geltenden Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie werden bis Mitte Februar verlängert. Darauf haben sich Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder in fast achtstündigen Beratungen geeinigt. Das bedeutet, dass auch Schulen und Kitas bis 14. Februar geschlossen bleiben. Hinzu kommen Verschärfungen. Dazu gehört eine bundesweite Pflicht zum Tragen medizinischer Masken im öffentlichen Personennahverkehr und in Geschäften. Zudem müssen Arbeitgeber ihren Beschäftigten künftig das Arbeiten im Homeoffice überall dort ermöglichen, wo es die Tätigkeiten zulassen. Bundeskanzlerin Merkel begründete die Beschlüsse mit der Gefahr des mutierten Coronavirus, das vor allem in Großbritannien und Irland aufgetreten sei. Nach Merkels Worten gibt es ernsthafte Hinweise, dass diese Form des Virus sich stärker bei Kindern und Jugendlichen verbreitet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.01.2021 22:15 Uhr