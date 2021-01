Bund und Länder verlängern Lockdown bis Mitte Februar

Nachrichtenarchiv - 19.01.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie verlängern Bund und Länder den bundesweiten Lockdown bis Mitte Februar. Darauf haben sich Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder am Abend in ihrer Video-Schalte geeinigt. Einzelheiten werden in diesen Minuten in einer Pressekonferenz vorgestellt. Auch die Schulen sollen bis 14. Februar geschlossen bleiben. Außerdem müssen Arbeitgeber ihren Beschäftigten künftig das Arbeiten im Homeoffice überall dort ermöglichen, wo es die Tätigkeiten zulassen. Im Öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften muss künftig eine medizinische Maske getragen werden - allerdings nicht zwingend eine FFP2-Maske wie in Bayern, sondern beispielsweise eine OP-Maske. Wie Merkel betonte, dient dies mit Blick auf die hoch ansteckenden Corona-Mutationen der Vorsorge.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2021 22:00 Uhr