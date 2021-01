Bund und Länder verlängern Lockdown bis Ende Januar

Nachrichtenarchiv - 05.01.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Kampf gegen Corona verlängert Deutschland den Lockdown bis 31. Januar. Das hat Bundeskanzlerin Merkel vor wenigen Minuten nach einer Videoschalte mit den Ministerpräsidenten bekannt gegeben. Grund für die Verlängerung sind die nach wie vor hohen Infektionszahlen. Darüber hinaus wird es weitergehende Ausgangssperren in Hotspots geben. Bürger dürfen in Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 ihre Region ohne triftigen Grund nicht mehr verlassen. Die Bewegungsfreiheit soll auf 15 Kilometer rund um den Wohnort eingeschränkt werden. Tagesausflüge sind demnach ausdrücklich kein triftiger Grund. In Bayern liegt derzeit ungefähr jede vierte Region über der 200er-Schwelle. Außerdem dürfen sich künftig in ganz Deutschland nur mehr ein Haushalt und eine weitere Person treffen. Und Betriebskantinen werden bis auf Ausnahmen geschlossen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.01.2021 19:00 Uhr