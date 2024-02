Bund und Länder vereinbaren Förderprogramm für Schulen

Berlin: Benachteiligte Kinder sollen nach dem Willen der Kultusministerkonferenz bessere Bildungschancen bekommen. Bund und Länder haben sich auf ein Förderprogramm von Schulen in schwierigen sozialen Lagen geeinigt. Anhand sozialer Faktoren sollen rund 4.000 Schulen ausgewählt und ab dem kommenden Schuljahr in das sogenannte Startchancenprogramm aufgenommen werden. Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger sagte: "Wir können es uns nicht länger leisten, die Potentiale junger Menschen nicht zu nutzen". Sie nannte das Startchancenprogramm eine Investition in die Zukunft, in den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und in die Stabilität unserer Demokratie. Laut der Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Streichert-Clivot, geht es darum, Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Dazu gehöre Lesen, Schreiben und auch, sich in der digitalen Welt gut bewegen zu können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2024 15:00 Uhr