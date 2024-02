Bund und Länder vereinbaren Förderprogramm für Schulen

Berlin: Bund und Länder haben sich auf ein milliardenschweres Programm zur Förderung von Schulen geeinigt. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur stimmte die Kultusministerkonferenz einem entsprechenden Beschlussvorschlag zu. Insgesamt handelt es sich um ein zehnjähriges Förderprogramm in Höhe von insgesamt 20 Milliarden Euro. Der Bund will jährlich eine Milliarde Euro bereit stellen, die Länder sollen sich in gleicher Höhe beteiligen. Etwa 4000 Schulen und Berufsschulen sollen von den Geldern profitieren. Das sogenannte Programm Startchancen will Schülerinnen und Schülern bessere Bildungsmöglichkeiten bieten. Dabei geht es vor allem um die Förderung beim Lesen und Schreiben und in Mathematik.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2024 14:00 Uhr