Bund und Länder streiten über Mittel für den Nahverkehr

USA und Deutschland planen weitere Waffenlieferung an die Ukraine

Washington: Nach Deutschland haben auch die USA weitere Waffenlieferungen an die Ukraine zugesagt. US-Präsident Biden teilte mit, es gehe um Waffen und Munition im Wert bis zu 800 Millionen Dollar - darunter Haubitzen und taktische Drohnen. Biden sprach mit Blick auf die Großoffensive im Donbass von einem "kritischen Zeitfenster", in dem die Weichen für die nächste Phase des Krieges gestellt werden. Er kündigte zudem an, dass die USA ihre Häfen für russische Schiffe sperren. Zuvor war bekannt geworden, dass Deutschland gemeinsam mit Slowenien die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine plant. Wie mehrere Nachrichtenagenturen berichten, soll Slowenien Kampfpanzer abgeben, die aus der Sowjetzeit stammen und bereits in der Ukraine eingesetzt werden. Dafür bekommt Slowenien von Deutschland Marder- oder Fuchspanzer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2022 19:00 Uhr