Bund und Länder sprechen über Corona- Lockerung für Gotteshäuser

Berlin: Bund und Länder sprechen über ein Konzept für die Lockerung der Corona-Auflagen für Gotteshäuser. Dort gilt seit Mitte März ein Versammlungsverbot. Die Religionsgemeinschaften in Deutschland sollten bis Mitte der Woche ihre Vorschläge für eine vorsichtige Öffnung einreichen. Daraus hat das Bundesinnenministerium ein Papier mit Vorschlägen an die Landesregierungen erarbeitet, die bei einer Schaltkonferenz präsentiert werden. Zum heutigen Beginn des Fastenmonats Ramadan hat der Zentralrat der Muslime in Deutschland vorgeschlagen, den Muezzin-Ruf vorübergehend der Corona-Lage anzupassen. Der Vorsitzende, Mazyek sagte, Muezzine könnten "Betet zu Hause" rufen statt "Kommt her zum Gebet". So werde es in vielen Teilen der islamischen Welt derzeit praktiziert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2020 06:00 Uhr