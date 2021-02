Bund und Länder sind offenbar uneins über genaue Lockdown-Verlängerung

Nachrichtenarchiv - 10.02.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bei den Bund-Länder-Gesprächen zur Corona-Krise gibt es offenbar Meinungsverschiedenheiten über eine Verlängerung des Lockdowns. Nach mehreren Medienberichten sind die meisten Ministerpräsidenten dafür, dass der Lockdown zunächst drei weitere Wochen bis zum 7. März gilt. In einer Beschlussvorlage aus dem Kanzleramt ist dagegen von vier Wochen und dem 14. März die Rede. Demnach soll es nur für Kitas, Schulen und Friseure Lockerungen geben. Kritik an einem pauschal längeren Lockdown kommt unter anderem von der FDP. Parteichef Lindner nennt ihn nicht verhältnismäßig. Lindner sieht Versäumnisse beim Einsatz von Luftreinigern, systematischen Tests und dem breitflächigen Einsatz von FFP2-Masken. Es fehle außerdem eine Öffnungsperspektive für die Wirtschaft in Form eines Stufenplans.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2021 15:00 Uhr