Bund und Länder sind mit aktueller Migrationspolitik zufrieden

Berlin: Bund und Länder haben bei ihren heutigen Beratungen keine neuen Beschlüsse zur Migrationspolitik gefasst. Dennoch zeigten sich Bundeskanzler Scholz und die Vertreter der Ministerpräsidentenkonferenz, Rhein und Weil, ausgesprochen zufrieden. Sie verwiesen darauf, dass man sich im November auf verschiedene Dinge geeinigt habe - etwa die Bezahlkarte für Asylbewerber. Diese Beschlüsse seien jetzt in der Umsetzung. Bundeskanzler Scholz sprach von den grundlegendsten Veränderungen in der Migrationspolitik seit 20 bis 25 Jahren. Hessens Regierungschef Rhein forderte im Namen der Unions-geführten Länder aber auch weitere Maßnahmen - etwa die Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten. Unzufrieden zeigten sich die Ministerpräsidenten von Bayern und Nordrhein-Westfalen, Söder und Wüst. Sie hätten sich neue Beschlüsse und mehr Tempo bei der Umsetzung gewünscht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.03.2024 20:00 Uhr